Lezzeti tescilli, şifası garanti! Maraş’ta hasadı başladı: Fiyatını duyan kilo kilo alıyor

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Türk mutfağının vazgeçilmezi ve sağlık için faydalı olan acı Maraş biberinin hasadı Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Türkiye'nin biber üretiminin önemli bir kısmını üstlenen Kahramanmaraş, bu yıl 25 bin dekar alanda ekilen biberlerden 50 bin ton yaş biber elde etti.

Pazarcık Narlı ve Türkoğlu ilçelerindeki köylerde toplanan biberler, önce tarlada makinelerle ve elle özenle toplandı, ardından fabrikalarda işlenerek sofralarımıza baharat olarak sunulmaya hazır hale getirildi.

Bu yıl elde edilen 12 bin 500 ton baharatlık pul biber, tescilli Maraş biberinin eşsiz aroması ve rengini sofralarla buluşturacak.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Yıl boyunca Türkiye’nin her köşesine gönderilen Maraş biberinin yüzde 50’si ise ihracata gidiyor.

Çiftçi Hakan Elmalı, “Tarladan toplanan biber şu anda sergide kurutma halinde, daha sonra fabrikadan geçirilen işlem sonrası sofralara gider. Yemeklere ayrı bir lezzet veriyor. Sahte ürünlerin toplanması ve vatandaşların almaması lazım. Biber dünyanın dört bir yanına da gönderiliyor” dedi.

MİGRENİN DOĞAL İLACI

Kırmızı acı biber, sadece mutfaklarda lezzetli bir tat aracı olmanın ötesinde sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor. İçeriğinde bulunan kapsaisin bileşiği, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor.

Kapsaisin, aynı zamanda doğal bir ağrı kesici olarak görev yaparak, migren ve eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı oluyor.