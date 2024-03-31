Liderler nerede oy kullanacak? Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Meral Akşener… Türkiye sandık başına geçiyor. Bu önemli gün öncesinde siyasi liderlerin ve adayların oy kullanacakları yerler merak ediliyor. Bakın liderler nerede oy kullanacak.

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Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına geçiyor.

Ülke genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarları belirlenecek.

61 milyon 441 bin 882 seçmenin kayıtlı olduğu bu önemli seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanma heyecanı yaşayacak. Bu gençler, demokratik sürece ilk adımlarını atmış olacaklar.

34 siyasi partinin adaylarının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Bu sandıklarda vatandaşlar, tercihlerini belirleyerek ülkenin geleceğine yön verecekler.

Öte yandan siyasi liderlerin nerede oy kullanacağı merak ediliyor.

Liderlerin oy vereceği okullar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi İstanbul Saffet Çebi İlköğretim okulunda oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu kez Akşener Ankara'da olacak. Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Ankara'daki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda sandığa gidecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde oy verecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan'daki Göktürk Mahallesi'nde; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da sandık başına gidecek. Gültekin Uysal, merkez Selçuklu İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Ünalan Mahallesi Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy verecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.