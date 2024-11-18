Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 13. hafta maç takvimi
Haber Merkezi

Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen ara, 12. haftanın ardından futbolseverlere kısa bir mola aldırdı.

Bu süreçte, A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklandı.

İlk olarak Kayseri’de Galler’i ağırlayan milliler, gol sesi çıkmayan mücadelede sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Şimdi ise sıradaki hedef Karadağ! Deplasmanda oynanacak bu kritik karşılaşma, Millilerin kaderini belirleyecek.

Peki, Süper Lig ne zaman geri dönüyor?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig’e verilen ara, 23 Kasım tarihinde sona erecek.

13. hafta maçlarıyla başlayacak yeni dönemde, futbolseverleri yoğun bir futbol maratonu bekliyor. İşte 13. hafta fikstürü:

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

23 KASIM CUMARTESİ

13:30 | Eyüpspor - Rizespor

16:00 | Gaziantep FK - Başakşehir

16:00 | Kayserispor - Fenerbahçe

19:00 | Bodrumspor - Galatasaray

24 KASIM PAZAR

13:30 | Sivasspor - Kasımpaşa

16:00 | Samsunspor - Alanyaspor

16:00 | Konyaspor - Hatayspor

19:00 | Beşiktaş - Göztepe

25 KASIM PAZARTESİ

20:00 | Trabzonspor - Adana Demirspor

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Kübra Kireççi
Editor