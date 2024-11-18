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Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 13. hafta maç takvimi

Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 13. hafta maç takvimi UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında sahaya çıkacak A Milli Takımımız, sıradaki kritik karşılaşmasını Karadağ ile oynayacak. Peki, Süper Lig 13. hafta ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitecek?