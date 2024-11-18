Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 13. hafta maç takvimi

Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen ara, 12. haftanın ardından futbolseverlere kısa bir mola aldırdı.
Bu süreçte, A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklandı.
İlk olarak Kayseri’de Galler’i ağırlayan milliler, gol sesi çıkmayan mücadelede sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.
Şimdi ise sıradaki hedef Karadağ! Deplasmanda oynanacak bu kritik karşılaşma, Millilerin kaderini belirleyecek.
Peki, Süper Lig ne zaman geri dönüyor?
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig’e verilen ara, 23 Kasım tarihinde sona erecek.
13. hafta maçlarıyla başlayacak yeni dönemde, futbolseverleri yoğun bir futbol maratonu bekliyor. İşte 13. hafta fikstürü:
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
23 KASIM CUMARTESİ
13:30 | Eyüpspor - Rizespor
16:00 | Gaziantep FK - Başakşehir
16:00 | Kayserispor - Fenerbahçe
19:00 | Bodrumspor - Galatasaray
24 KASIM PAZAR
13:30 | Sivasspor - Kasımpaşa
16:00 | Samsunspor - Alanyaspor
16:00 | Konyaspor - Hatayspor
19:00 | Beşiktaş - Göztepe
25 KASIM PAZARTESİ
20:00 | Trabzonspor - Adana Demirspor