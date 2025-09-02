Lime ve limon arasındaki farklar nelerdir? İşte merak edilenler...

Mutfakta en çok kullanılan turunçgiller arasında yer alan lime ve limon, sık sık birbirine karıştırılıyor.

Görünüşleri benzer olsa da aslında tat, aroma ve kullanım açısından önemli farklılıklar barındırıyor.

Peki, lime ile limon arasındaki farklar nelerdir? İşte merak edilenler...

Limon genellikle sarı rengiyle bilinir ve daha büyük, oval bir yapıya sahiptir. Ekşi fakat hafif tatlımsı aromasıyla çaylarda, tatlılarda ve yemeklerde sıkça tercih edilir.

Lime ise yeşil rengiyle öne çıkar, daha küçük ve yuvarlak bir formdadır. Aroması limona göre daha keskin ve acımsı olduğundan özellikle kokteyllerde, Meksika ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Kabuğunun yapısı da iki meyveyi ayıran detaylardan biridir.

Limonun kabuğu kalın ve pütürlü iken, lime’ın kabuğu daha ince ve parlaktır. Ayrıca besin değerleri bakımından da benzer özellikler gösterse de lime, yüksek oranda asidik yapısıyla farklı bir lezzet deneyimi sunar.

Sonuç olarak limon günlük mutfaklarda daha çok yer bulurken, lime özellikle dünya mutfaklarında ve içecek tariflerinde tercih edilen özel bir turunçgildir.