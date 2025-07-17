Limon sarımsak kürü varise iyi gelir mi? İşte yanıtı...

Varis, günümüzde birçok kişinin karşılaştığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir damar hastalığıdır.

Özellikle bacaklarda belirginleşen bu damar genişlemeleri, hem estetik kaygılara hem de ağrı ve rahatsızlığa yol açabilir.

Alternatif tıp yöntemleri arasında ise limon ve sarımsakla yapılan kürler, son yıllarda oldukça dikkat çekiyor.

Peki, limon-sarımsak karışımı gerçekten varisleri azaltır mı? Evde uygulanabilen bu doğal tedavi yöntemi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Sarımsak, iltihap önleyici ve damar açıcı etkisiyle bilinirken; limon ise C vitamini açısından zengin içeriği sayesinde damar sağlığını destekler.

İkisi bir araya geldiğinde ise kan dolaşımını hızlandırmaya ve damar tıkanıklıklarının önüne geçmeye yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemin etkili olabilmesi için düzenli ve doğru şekilde uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.