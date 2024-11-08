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Limon ve karbonat ile çaydanlıklarınızı ayna gibi parlatın! İşte o mucize yöntem...

Limon ve karbonat ile çaydanlıklarınızı ayna gibi parlatın! İşte o mucize yöntem... Çaydanlıkları ayna gibi parlatan limon ve karbonat yöntemi birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte bu yöntemin merak edilenleri...