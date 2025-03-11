Liste güncellendi! Sucuk, salam, köfte... Bakın içinden neler çıktı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine karşı mücadelesini sürdürüyor.

81 ilde yapılan denetimler sonucunda, mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen firmalar ifşa edildi.

Bakanlığın internet sitesinde güncellenen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine, birçok sucuk, salam ve köfte üreticisi de eklendi.

LİSTE UZUYOR

Bakanlığın yayınladığı yeni listeye birçok sucuk, salam ve köfte markası yer aldı. Ürünlerinde kanatlı eti ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yayınladığı listede yer alan markalar: