Lübnan ve Suriye’den akın akın geliyor! Antalya, Hatay, Mersin, Adana… Dokunanın hayatı tehlikede

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Antalya Körfezi kıyılarında son zamanlarda endişe veren bir olay yaşanıyor.
Çapı şemsiye büyüklüğüne ulaşan ve ağırlığı 10 kiloya kadar çıkabilen göçmen denizanaları, suların sürüklemesiyle Antalya'ya ulaştı.
Göçmen denizanalarının Antalya'ya gelmesiyle birlikte, halkın denizde dikkatli olması ve bu canlılara yaklaşmaması önem kazanıyor.
Uzmanlar, bu tür canlılarla temasın ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini vurguluyor.
Meteoroloji Kaynağı Hava Forum da sosyal medya hesabından yerel halka uyarıda bulundu.
Sakın dokunmayın
Hava Forum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Lübnan ve Suriye'de üreyen dev göçmen denizanaları, deniz suyu sıcaklıklarının da etkisiyle sürüklenerek Antalya'ya ulaştı... Ellemeyin..." ifadelerine yer verdi.