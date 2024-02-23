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Lübnan ve Suriye’den akın akın geliyor! Antalya, Hatay, Mersin, Adana… Dokunanın hayatı tehlikede

Lübnan ve Suriye’den akın akın geliyor! Antalya, Hatay, Mersin, Adana… Dokunanın hayatı tehlikede Suriye ve Lübnan üzerinden gelen canlılarla ilgili endişe verici bir durum yaşanıyor. Uzmanlar, Antalya'dan Türkiye'ye akın akın gelen bu canlılarla ilgili vatandaşları uyardı. Sakın dokunmayın…