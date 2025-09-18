Lyme hastalığı neden olur ve nasıl önlenir? İşte bilinmesi gerekenler...

Uzun zamandır Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, son zamanlarda yaşadıklarını paylaştı.

Filistin kökenli Bella Hadid, son paylaşımında hastalığının tedavisine devam ettiğini ve bu süreçte gözlerden uzakta kaldığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'in bir süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı sosyal medyada gündeme geldi.

Bella Hadid, hastalıkla ilgili tedavi sürecinden bahsederek insanların dikkatini bir kez daha Lyme hastalığına çekti.

Peki, Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığının belirtileri nelerdir ve tedavisi var mı? İşte merak edilenler..

Lyme hastalığı nedir?

Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi adlı bakterinin keneler aracılığıyla insanlara bulaşması sonucu ortaya çıkan bir enfeksiyondur.

Genellikle ormanlık ve çayırlık alanlarda yaşayan kişilerde görülür. Hastalık erken dönemde fark edilmezse eklem, sinir ve kalp sorunlarına neden olabilir.

Belirtileri

- Deride kırmızı halka şeklinde döküntü

- Yorgunluk ve halsizlik

- Kas ve eklem ağrıları

- Baş ağrısı ve ateş

Nedenleri

Lyme hastalığının temel nedeni, enfekte bir keneye maruz kalmaktır. Keneler çoğunlukla küçük memelilerde yaşar ve insanlara geçtiklerinde bakteriyi bulaştırır.

Tedavi Yöntemleri

Erken teşhis edilen Lyme hastalığı, antibiyotik tedavisi ile büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. İleri vakalarda ise fizik tedavi ve eklem destekleri gerekebilir.

Önleme Yöntemleri

- Orman ve çayırlık alanlarda uzun giysiler giymek

- Keneleri vücuttan hemen uzaklaştırmak

- Böcek kovucu spreyler kullanmak