Lyrid meteor yağmuru ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Hüseyin Topuz

Her yıl Nisan ayında gerçekleşen ve gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Lyrid meteor yağmuru, bu yıl da etkileyici bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor.

14-30 Nisan tarihleri arasında gözlemlenebilecek olan meteor yağmuru, en yoğun haline 21-22 Nisan gecesi ulaşacak.

Türkiye genelinden izlenebilecek bu doğa olayı, özellikle ışık kirliliğinden uzak bölgelerde daha net görülebilecek.

Lyrid yağmuru, Dünya'nın yörüngesi üzerinde ilerlerken Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve parçacıklara çarpmasıyla oluşuyor.

Saatte ortalama 10 ila 15 meteorun görülebileceği bu gece, sabaha karşı saatlerde zirveye ulaşıyor.

Uzmanlar, izlemek isteyenlerin doğa ile baş başa kalabileceği karanlık ve açık alanları tercih etmelerini öneriyor.