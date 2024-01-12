Maaş zamları e-Devlet'te: Hemen kontrol edin, 2024 maaşınızı öğrenin 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak yüzde 37.57 zam oranına göre hesaplanmış yeni maaş bilgileri e-Devlet uygulamasına yüklendi.

ensonhaber.com

Milyonların beklediği an geldi.

2024 yılı zamlı maaşları ortaya çıktı; Ne kadar emekli maaşı alacağım merakı sona erdi.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi bölümünde, yeni maaşlarının tutarını ek ödemeleriyle birlikte görebiliyorlar.

Emekliler tahsis numaralarına göre yeni maaşlarını 17 Ocak’tan itibaren çekebilecekler.

Ek zam gelebilir

Hükümetin, emekli maaşlarına ilişkin ilave zam üzerinde çalıştığı biliniyor.

Ek zam yapılırsa, bir sonraki maaşa fark olarak yansıtılacak veya arada ek ödeme olarak verilecek.

e-Devlet emekli aylık bilgisi görüntüleme