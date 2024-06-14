Maaşlar erken yatacak mı? Haziran 2024 maaşları bayram öncesi ödenir mi? Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli ve memur erken ödeme alıp almayacaklarını sorguluyor. Peki, maaşlar erken ödenecek mi? Haziran ayı maaşları erken yatacak mı? İşte detaylar...

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Kurban Bayramı yaklaşırken gözler maaşlara çevrildi.

Bu sene 16-19 Haziran'a denk gelen bayram için maaş ödemeleri erkene çekilecek mi merak ediliyor. Bu kapsamda memur ve emeklilerin gündeminde "haziran ayı maaşları erken yatacak mı" sorusu yer alıyor.

Bankaların 14 Haziran cuma gününden itibaren kapalı olacak olması sebebiyle de maaşların erken ödenmesi konusunda açıklamalar yakından takip ediliyor.

Normal şartlarda 4A emeklilerine maaşlar tahsis numarasına göre 17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Bağ-kur’lulara ise ödemeler 25’i ve 28’i arasında yatırılıyor.

Peki, Haziran 2024 maaşları erken yatacak mı? Maaşlar erken ödenecek mi? İşte memur ve emekli maaşlarında son durum...

Maaşlar bayram öncesi ödenecek mi

Henüz emekli ve memur maaşlarının erken yatırılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Memurlara ise maaş ödemeleri her ayın 15’inden itibaren yatırılıyor. 15 Haziran’ın cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle maaş ödemelerinin cuma gününe kadar yatırılması bekleniyor.