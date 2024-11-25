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Macaristan - Türkiye basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Macaristan - Türkiye basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2025 EuroBasket Elemeleri’nde A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Macaristan ile rövanş maçına çıkıyor. Hedef, bir galibiyet daha alarak gruptan çıkmayı garantilemek. Peki, Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?