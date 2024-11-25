Macaristan - Türkiye basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Merkezi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda önemli bir sınava çıkıyor.

Deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan milliler galibiyetle dönerse, grupta ilk 3’e girmeyi garantileyerek şampiyona biletini iki maç kala cebine koyacak.

Şu ana kadar 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, grupta 2. sırada bulunuyor.

Rakip Macaristan ise oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybederek grubun son sırasında yer alıyor.

Peki, Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair detaylar…

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Szombathely’deki Savaria Arena’da oynanacak olan bu önemli mücadele, 25 Kasım Pazartesi günü TSİ 20:00’de başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Kübra Kireççi
Editor