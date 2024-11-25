Macaristan - Türkiye basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda önemli bir sınava çıkıyor.
Deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan milliler galibiyetle dönerse, grupta ilk 3’e girmeyi garantileyerek şampiyona biletini iki maç kala cebine koyacak.
Şu ana kadar 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, grupta 2. sırada bulunuyor.
Rakip Macaristan ise oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybederek grubun son sırasında yer alıyor.
Peki, Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair detaylar…
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Szombathely’deki Savaria Arena’da oynanacak olan bu önemli mücadele, 25 Kasım Pazartesi günü TSİ 20:00’de başlayacak.
Heyecan dolu karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.