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Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol takımımızın Macaristan ile oynayacağı özel maç için geri sayım başladı. İşte Macaristan - Türkiye maçının detayları...