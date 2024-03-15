Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takımımızın, Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
Aday kadronun açıklanmasının ardından Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak maçın detayları merak uyandırdı.
Montella yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Milli Takım hazırlıklarına başlıyor.
Vincenzo Montella yönetiminde iyi bir performans sergileyen A Milli Futbol takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde özel maçlarda boy gösterecek.
Millilerimiz ilk olarak Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte maçın detayları...
Macaristan - Türkiye maçı ne zaman?
Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak özel maç 22 Mart 2024 Cuma günü oynanacak. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da saat 22.45’te başlayacak mücadelenin TRT'den canlı yayınlanması bekleniyor..