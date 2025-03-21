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Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan karşılaşacak. İşte Macaristan - Türkiye maçının detayları...