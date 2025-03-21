Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada takımımıza galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfancan Kahveci kaydetti.

Millilerimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Macaristan ile oynayacağımız rövanş maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman?

Macaristan - Türkiye maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka TV 8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor