Maden suyu şişelerinin yeşil olmasının sebebi bakın neymiş… Maden suyu şişelerinin neden yeşil olduğunu hiç merak ettiniz mi? Aklınıza ilk gelen neden estetik farklılık için yapıldığı olabilir. Ama nedeni aslında bu değilmiş. İşte, maden suyu şişelerinin yeşil olmasının asıl nedeni…

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Gazlı içeceklerin şişeleri genellikle şeffaf olurken maden suyu şişlerinin onlardan ayrı olmasının nedeni birçok kişi merak etmiştir.

Genellikle estetik bir farklılık için yapıldığı düşünülen bu şişeler aslında hiçte öyle bir nedenden ötürü yeşil yapılmamışlar.

Meğer çoğu kişinin aklına bile gelmeyecek bu ayrıntı maden suları için son derece önemli olan bir neden ötürü düşünülmüş.

İşte, maden sularını diğer gazlı içeceklerden ayıran o neden…

Maden suyu şişeleri diğer içecek şişelerine nazaran renkli olmak durumundadır. Çünkü maden suyu içerisinde yer alan mineraller güneş ışınlarına maruz kalınca zarar görmektedirler.

Şişenin yeşil renkte yapılması şişe içerisinde bulunan minerallerin güneş ışığına maruz kalma oranları minimum seviyede tutularak şişe içeriğinin zarar görmesi engellemek için yapılmıştır.

Ayrıca bir diğer nedenlerinden birisi ise maliyetin düşük olmasıdır.