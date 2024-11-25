Makedonya derneğinde seçim: Yeliz Deniz ilk kadın başkan oldu

Yağmur Dinç

Türkiye’nin ilk Makedonya Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği, 24 Kasım 2024’te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul seçimleriyle tarihi bir döneme tanıklık etti.

Dernek başkanlığı için Yeliz Deniz ve Naci Koralp yarıştı.

1992’de Cevdet Cömert’in öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk Makedonya Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği’nde geçtiğimiz Temmuz ayında Cömert’in vefatıyla başkanlık görevini devralan ve dernek tarihinin ilk kadın başkan adayı olan Yeliz Deniz, seçimlerde 223 oy alarak resmi olarak başkan seçildi.

EN GENÇ BAŞKAN

Deniz ayrıca derneğin en genç başkanı unvanını da kazandı.

Rakibi Naci Koralp ise 169 oyda kaldı.