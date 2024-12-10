Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.

Evinde oynadığı son üç Avrupa kupası maçını kaybeden Malmö, kulüp tarihinde bu turnuvalarda üst üste dört iç saha mağlubiyeti almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon oynadığı 5 Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

Futbolseverler Malmö - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

İşte, Malmö - Galatasaray maçının detayları...

Malmö - Galatasaray maçı ne zaman?

Malmö - Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Malmö - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.