Mandalina kabuklarını çöpe değil demliğe atın, o faydaları garantileyin

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Kabukları soyularak tüketilen meyveler arasında yer alan mandalinalar kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği mandalinaların kabukları isse çoğu zaman çöpe gider.

Ancak bunca zamandır çöpün yolunu tutan bu kabukların sağladığı faydalar bilinmiyormuş. Sağlığınız üzerinde en az meyvesi kadar fayda sunan bu kabuklar o etkileri sayesinde bir daha çöpe gitmeyecek.

Sağlığınız açısından faydalı vitamin ve mineraller açısından zengin olan mandalina kabuklarını atmak yerine kaynatarak tükettiğinizde bakın nasıl faydalardan yararlanıyormuşsunuz.

ÇÖPE DEĞİL DEMLİĞE ATIN!

Sağlık açısından birçok faydası bulanan mandalina kabuklarını kaynatarak çay şeklinde tükettiğinizde garantileyeceğiniz faydalar sayesinde kabuklar bir daha çöpe gitmeyecek.

Yüksek C vitamini kaynağı olan mandalina en az meyvesi kadar kabuğuyla da adeta C vitamini deposuymuş. Kaynatarak tüketeceğiniz mandalina kabuğu çayı hem hastalıklara karşı direncinizi arttırmada hem de vücudunuzdan toksinleri atmanızda etkili oluyormuş.

İçeriğinde barındırdığı güçlü antioksidanlar ve metabolizmayı hızlandıran sağlıklı bileşenler sayesinde yağ yakmayı kolaylaştıran etkisiyle kilo vermenizde de yardımcıymış.

İçeriğindeki sağlıklı bileşenler ve antioksidanlar kötü kolesterolü düşürmede etkili olduğundan kalp sağlığınızı korumada da etkiliymiş. Ayrıca düzenli olarak mandalina kabuğu tüketmek kalp damarlarında tıkanmaların önüne geçen faydasıyla dikkat çekiyormuş.

Kabukların yapısındaki doğal lifler bağırsaklarda aktif çalışma hızını destekleyerek sindirimi düzenliyormuş. Aynı zamanda mandalina kabuğunun düzenli tüketimi sindirimi düzenler ve mide rahatsızlıklarını yatıştırmaya yardımcı olmada etkili yöntemler arasında yer alıyormuş.