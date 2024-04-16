Manisa’da yetişiyor, koparma cezası cep yakıyor! Tamı tamına 387 bin TL… Manisa’da senede bir kez yetişen o çiçek türünün koparılma cezasını duyan şaşıp kalıyor. Sadece 10 gün canlı kalabilen bu çiçeği koparmak tamı tamına 387 bin liraya mal oluyor. İşte, o çiçek…

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Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez nisan ayında açan ve baharın müjdecisi olan o endemik çiçek türü güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Sadece 10 gün canlı kalabilen ve endemik tür olan Manisa lalesini (Tulipa orphanidea), görmek isteyen doğaseverler Spil'e çıkarken, koparmanın cezası da belli oldu.

Laleleri bulabilenleri bol bol fotoğrafladığı bu tür Çevre Kanunu’na göre koruma altında tutuyor ve cezası da 2024 yılı için 384 bin 142 TL.

Yüzlerce endemik tür…

Manisa lalesini görebilmek için Spil'e çıkan vatandaşlar, "Manisa lalesi, kentimizin simgesi; bu nedenle korumamız gerekir. Uzun yıllar görmek için koruyup, sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca bir başka vatandaşta "Manisa Spil Dağı'nın 750 rakımında bulunmaktayız ve yaklaşık 120 çeşit endemik bitki türünün bulunduğu bir bölgedeyiz. Bunlardan 70'i şifalı bitkiler oluşturmaktadır. Manisa lalesini çok seviyoruz. Bunlar, dünyada çok değerli bitkiler. Manisalıların da bu bitkinin değerini bilmesini istiyoruz. Çocuklarımıza bunların sevgisi ve zarar verilmemesi gerektiğini öğretmeliyiz" diye konuştu.