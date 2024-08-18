Mantık hatasını 300 kişiden sadece 5'i ilk bakışta buluyor! Şimdi sıra sizde... Resimdeki mantık hatasını ne kadar sürede bulabileceksiniz? Hadi hemen resmi incelemeye başlayın. Süreniz sadece 6 saniye. Bol şanslar...

Editör: Salih Demirgan

Mantık hatası bulma testleri, bir görseldeki mantıksal hataları belirlemek için kullanılan testlerdir.

Bu tür zeka testleri, insanların görsel algılarını, dikkatlerini ve problem çözme yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Mantık hatalarını bulmaya dayalı testlerde sizden istenilen verilen resimdeki garipliği saniyeler içerisinde bulmanızdır.

Mantık hatalarını kısa sürede tespit etmek, teste katılan kişinin görsel algı ve analiz yeteneklerini ortaya çıkarmaktadır.

Aşağıdaki resimde bir mantık hatası bulunmaktadır. Peki, siz görseli inceleyerek mantık hatasını kaç saniyede tespit edebilirsiniz?

İşte o resim...

Yukarıdaki resimde ağaçlar içinde bir ev yer alıyor. Fakat bu resimde bir mantık hatası bulunuyor.

Mantık hatasını bulmaya dayalı testler, insanların problem çözme yeteneklerini, hızını ve yaratıcılığını değerlendirmeye yardımcı olmaktadır.

Peki siz bu resimdeki mantık hatasını farkettiniz mi?

Resimdeki mantık hatasını sadece çok dikkatli olan kişiler ilk bakışta bulabiliyor.

Görselde bulunan mantık hatasını bulamayanlar için testin cevabını paylaşıyoruz.

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Mantık hatasını bulamayanlar için resimdeki hatayı paylaşıyoruz.

İşte resimdeki mantık hatası;

Resimdeki mantık hatası ağaçta elma ve çiçeğin aynı anda bulunmasıdır. Bu durum doğada mümkün olmayan bir olaydır.