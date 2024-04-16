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Mantık hatasını sadece üstün zekalılar ilk bakışta görüyor! Siz hatayı farkettiniz mi?

Mantık hatasını sadece üstün zekalılar ilk bakışta görüyor! Siz hatayı farkettiniz mi? Görsel zeka testleri, bireylerin görsel algılarını, dikkatlerini ve problem çözme yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan önemli araçlardır. Yeni bir test ile daha sizlerleyiz. Sizlerden bu resimdeki mantık hatasını bulmanızı istiyoruz. Hemen teste başlayın...