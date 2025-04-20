Haber Merkezi

ABD genelinde satışa sunulan 200 gramlık enoki mantarlarında tespit edilen bakteri sonrası acil olarak toplatılma kararı alındı.

New York merkezli Harvest NYC INC., tarafından yapılan laboratuvar testlerinin ardından 200 gramlık paketlerde satılan enoki mantarlarında Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.

Hastalık riski taşıyan bu mantarlar hakkında acil olarak toplatılma kararı alındı. Tüm ülkeyi kapsayan ve geri çağırmaya konu olan mantarların satın alan tüketiciler tarafından imha edilmesi yönünde uyarılar yapıldı.

MANTARLARI İMHA EDİN

Geri çağırmaya konu olan mantarlar, Oakland Gardens, New York’ta bulunan Hofood99 Inc. aracılığıyla ABD genelindeki perakende satış noktalarına dağıtıldı.

Geri çağrılan ürünler, arka etiketinde UPC kodu 6975730520101 bulunan yeşil plastik ambalajlarda 200 gramlık paketler halinde satıldığı belirtildi.

Yetkililer tarafından imha edilmesi yönünde uyarıların yapıldığı söz konusu ürünü tüketmiş olan kişilere önümüzdeki haftalarda sağlık durumlarını dikkatle takip etmelerini önerildi.