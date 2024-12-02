Marketlerde yeni dönem: O ürünler artık satılmayacak

Haber Merkezi

Türkiye’de market raflarında sıkça gördüğümüz, limon sosu ya da limon aromalı sos adı altında satılan ürünler, artık tarihe karışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde yaptığı düzenleme ile bu ürünlerin satışını tamamen yasakladı.

Bakanlık, söz konusu ürünlerin tüketiciye limon suyu olduğu izlenimi verdiğini belirterek bu durumu haksız bir yönlendirme olarak değerlendirdi.

Yeni düzenleme ile artık yalnızca gerçek limon suyu üretiminden geçen ürünlerin market raflarında yer alması mümkün olacak.

Sahte izlenim veren ürünlerin ise yurt içinde satışına kesinlikle izin verilmeyecek.

BU TARİHTEN SONRA SATIŞI YASAKLANACAK

Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan tamamen kaldırılması için bir geçiş süreci tanıdı.

Stoklar 31 Aralık 2024 tarihine kadar eritilecek, ancak bu tarihten sonra raflarda bu tür ürünlerin yer almasına izin verilmeyecek.