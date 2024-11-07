Markette tanesi 300 TL! Evde bedavaya getirin; İşte o peynirin tarifi...

Yağmur Dinç

Son dönemlerin en popüler peyniri, burrata oldu.

Burrata, salata, pizza ve makarnalarda sıkça tercih ediliyor.

Ancak fiyatı da cep yakıyor. Tanesi 300 liraya ulaşan burrata peynirini aslında evde yapmak da mümkün.

Burrata, içi krema ve taze mozzarella ile dolu bir peynir türüdür, bu yüzden hem mozzarella yapmayı hem de içini hazırlamayı öğrenmeniz gerekir.

İşte ev yapımı, uygun fiyatlı burrata tarifi...

EVDE BURRATA YAPILIŞI

3 adımda burrata peyniri elde edebilirsiniz:

1- Mozzarella yap: Sütü ısıt, peynir mayası ve limon suyu ekle. Pıhtılaşınca kesip, yoğur.

2- Krema dolgusu yap: Kremayı ve mozzarella’yı karıştır.

3- Burrata’yı yap: Mozzarellayı aç, kremayı koy, kapat ve şekil ver.

Mozzarella peyniri için:

Sütü bir tencereye dökün ve 37-38°C'ye kadar ısıtın. Elinizi süte sokarak sıcaklığı kontrol edebilirsiniz.

Peynir mayasını bir yemek kaşığı suyla çözün, ardından bu karışımı süte ekleyin. Biraz karıştırın.

Limon suyu (veya sirke) ekleyin ve karıştırın. Birkaç dakika içinde süt pıhtılaşacak.

Pıhtılaşan sütü büyükçe bir bıçakla kareler halinde kesin. Ardından, tencerenin içindeki pıhtıları hafifçe ısıtın (80°C'ye kadar). Birkaç dakika pişirin.

Pıhtıları tencereden çıkarıp, sıcak suya koyarak yoğurun. Yumuşak ve esnek bir dokuya ulaşana kadar yoğurun. Mozzarella'nız hazır!

Kreması için:

Kremayı karıştırın: 200 ml kremayı bir kaseye dökün. 100 gram taze mozzarella'yı küçük parçalara ayırın ve kremaya ekleyin. Biraz tuz da ekleyebilirsiniz.

Burrata için:

Mozzarella'nın bir kısmını alın ve ince bir tabaka gibi açın (elinizle veya bir kaşıkla açabilirsiniz).

Hazırladığınız kremalı karışımdan biraz alıp açtığınız mozzarella'nın içine yerleştirin.

Mozzarella'nın kenarlarını kapatıp, kremalı içi bir top şeklinde sarın.

Hazırladığınız burrata'yı bir süre tuzlu suda bekletirseniz, daha uzun süre taze kalır.