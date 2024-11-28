Marketten almanıza gerek kalmayacak! İşte ev yapımı sucuk tarifi

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Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan sucuk, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar birçok yemekte kendine yer buluyor.

Ancak, marketlerde satılan hazır sucuklar, genellikle katkı maddeleri ve koruyucular içerdiği için lezzet ve sağlık açısından ideal olmayabilir.

Bu sebeple, evde sucuk yapmak daha çok tercih ediliyor.

Evde yapılan sucuk, hem damak tadınıza göre özelleştirilebilir hem de katkı maddelerinden uzak durmanızı sağlar.

İşte evde kolayca yapabileceğiniz sucuk tarifi…

MALZEMELER

5 kg yağlı kıyma

500 gr kuyruk yağı

150 gr kimyon

150 gr acı yada tatlı kırmızı biber

50 gr karabiber

20 gr yenibahar

150 gr ince tuz

2 baş Sarımsak

Aktardan alınmış Kuru bağırsak

1 kg kıymaya 1 metre bağırsak şeklinde ayarlanabilir.

YAPILIŞI

İlk olarak, sarımsaklar özenle ayıklanıp dövülerek işleme başlanır. Ardından, sucuk için gereken tüm malzemeler bir araya getirilip güzelce karıştırılır.

Karışımdan homojen bir kıvam elde etmek için ise, malzemeler kıyma makinesinden geçirilir.

Sucuk içini hazırladıktan sonra, bağırsaklar sirkeli suda bekletilerek yumuşatılır. Bu adım, sucukların daha kolay doldurulmasını ve bağlanmasını sağlar.

Hazırlanan iç harç, bir bezle örtülüp bir gün boyunca bekletilir, böylece lezzetlerin daha iyi harmanlanması sağlanır.

Bekleme süresinin ardından, iç harç yeniden kıyma makinesinde çekilir ve sucuğun son haline getirilir. Ardından, kıyma makinesinin ucuna sucuk doldurma aparatı takılarak, bağırsaklar dikkatlice doldurulur.

Bağırsakların uçları bağlanarak, işlem tamamlanır. İki uç da yeniden bağlanıp, sucuklar asılarak kurumaya bırakılır.

Kuruduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.