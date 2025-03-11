Mart dokuzu nedir? 2025 Mart dokuzu ne zaman, hangi güne geliyor?

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Halk arasında soğukların henüz bitmediğini anlatan Mart Dokuzu, eski takvimde üç farklı evrede yaşandığına inanılan bir hava olayıdır.

“Mart dokuzu, dokuzun dokuzu, o da olmazsa otuzu” şeklinde ifade edilen bu dönem, soğuk havaların devam ettiğini gösterir.

Peki, 2025 yılında Mart Dokuzu hangi tarihlere denk geliyor? Soğuk havalar ne zaman etkisini artıracak?

İşte halk takvimine göre Mart Dokuzu’nun 2025 tarihleri ve anlamı…

MART DOKUZU NEDİR?

Halk arasında "mart dokuzu" olarak bilinen bu özel dönem, doğanın dengesini yeniden kurduğu, kışın son darbelerini vurduğu ve baharın kendini hissettirmeye başladığı günleri kapsıyor.

Eski halk takvimine göre mart dokuzları, Rumi takvime dayalı olarak hesaplanmış ve üç farklı evrede doğaya etkisini gösteriyor.

MART DOKUZU NE ZAMAN 2025?

Birinci Dokuz (21-22 Mart): Gece ve gündüz eşitleniyor, doğada hareketlenme başlıyor. Ancak bu süreçte yağmurlar etkisini gösteriyor.

İkinci Dokuz (30 Mart): Kış geri dönüş yaparak soğukları ve fırtınaları beraberinde getiriyor. Tomurcuklanan ağaçlar zarar görebiliyor.

Üçüncü Dokuz (9 Nisan): Baharın gelişi daha belirgin hale gelse de hala sert rüzgarlar ve ani hava değişimleri yaşanabiliyor.