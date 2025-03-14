Marteniçka bilekliği ne zaman çıkartılır? Eğer leylek göremediyseniz...

Yağmur Uçar

Marteniçka bilekliği, Balkan kültürüne ait geleneksel bir bileklik türüdür. Özellikle Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Arnavutluk ve Yunanistan gibi ülkelerde yaygındır.

Geleneksel olarak kırmızı ve beyaz iplerden yapılır.

Kırmızı; sağlık, güç ve yaşam enerjisini temsil eder.

Beyaz renk ise saflık, mutluluk ve yeni başlangıçları simgeler.

Genellikle 1 Mart tarihinde bileğe takılır. Bulgaristan'da bu gelenek "Baba Marta" günü olarak kutlanır.

Peki; Marteniçka bileklikleri ne zaman çıkartılır? İşte o detay...

MARTENİÇKA ÇIKARTMA RİTÜELİ

Marteniçka, baharın gelişini kutlamak ve kötü enerjilerden korunmak için takılır.

Bileklik, ilk leylek veya çiçek açmış bir ağaç görüldüğünde çıkarılır ve dilek tutularak ağaca bağlanır. Bu, baharın bereketli ve sağlıklı geçmesi için yapılan bir ritüeldir.