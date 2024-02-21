Marteniçka ne zaman takılır 2024? Marteniçka bileklik anlamı Kırmızı beyaz renkli Marteniçka bileklikleri takma zamana yaklaşıyor. Peki, Marteniçka ne zaman takılır? Marteniçka bileklik anlamı nedir? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Bahar günlerinin yaklaşmasıyla birlikte Marteniçka bileklikler de gün yüzüne çıktı.

Kırmızı beyaz ip karışımından yapılan Marteniçkalar, eski bir Bulgar inanışına dayanıyor.

Bugün dahi insanlar zamanı geldiğinde bileğine takmayı eksik etmiyor.

Mart ayı boyunca koldan çıkarılmayan Marteniçka bilekliği nedir, neden ve ne zaman takılır? sorusu merak konusu oldu.

İşte Marteniçka ile ilgili bilgiler...

Marteniçka nedir

Marteniçka, Balkanlar'da özellikle Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkelerde kutlanan geleneksel bir bahar festivali olan Baba Marta'nın (Büyük Mart) bir parçasıdır.

Marteniçka, genellikle küçük bir kırmızı ve beyaz iplikten yapılan bir bilezik veya süs eşyasıdır. Bu iplikler, geleneksel olarak baharın gelişini, yenilenmeyi ve tazelenmeyi temsil eder.

Ayrıca, marteniçka takmak, kötü ruhları kovma veya şans getirme amacıyla da yapılır. Bu gelenek, genellikle aile ve arkadaşlar arasında sevgi ve dayanışmayı simgeler.

Marteniçka bileklik ne zaman takılır

Mart ayının başında insanlar marteniçka takarlar ve ilk ayı gördüklerinde veya bir kuşun sesini duyduklarında marteniçkayı çıkarırlar ve doğaya bırakırlar, böylece kışın sona erip baharın başladığına inanırlar.