MasterChef Alper'in önceki mesleği şaşırttı! Şef olmadan önce...

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TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan popüler aşçılık yarışması MasterChef yayınlanmaya günden bu yana çeşitli anlarla konuşulmaya devam ediyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi başarılı isimlerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada sevilen isimler arsında olan Alper hünerleri ile adından sıkça söz ettiriyor.

Bir yarışma klasiği olarak geçtiğimiz günlerde yarışmacılara çiğköfte görevi verildi. Sıra gecesi konseptli olarak yapılan bölümde jüri ve yarışmacılar arasında eğlenceli bir sohbet geçerken Ezgi'nin Alper hakkındaki itirafı herkesi şaşırttı.

ŞEF OLMADAN ÖNCE BAKIN NE YAPIYORMUŞ

Şeflerin sorusu üzerine arkadaşlarını değerlendiren Ezgi’nin Alper hakkında söyledikleri izleyici şaşkına çevirdi.

Ezgi, değerlendirme sırası Alper'e geldiğinde onu "sürpriz yumurta" olarak nitelendirdi ve Alper'in çok sayıda yeteneği olduğunu vurgularken, onun daha önce imamlık yaptığını da belirtti.

MasterChef Alper’in yetenekleri bununla da sınırlı olmadığını belirten Ezgi, genç yarışmacının, müzik aletlerini ileri düzeyde çalabildiğini de söyledi

Ezgi’nin açıklamalarından sonra Alper ise, 'İleri düzeyde piyano çalıyorum. Bir ara da müezzinlik yapıyordum. Namaz kıldırma konusunda iyiyimdir' diyerek Ezgi'nin hakkında söylediklerini doğruladı.