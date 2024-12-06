MasterChef Ayşe o iş teklifini kabul etti! Aylık kazancı şaşırttı

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MasterChef 2024 tüm heyecanıyla devam ederken geçtiğimiz aylarda elenen isimler arasında yer alan Ayşe Ekiz gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Yarışmadaki içten tavırları ile gönüllere taht kuran Ayşe, elenmesinin ardından gelen iş teklifleriyle sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Elenmesinin üzerinden aylar geçmesinin ardından Ayşe, gelen iş tekliflerini değerlendirerek kariyer tercihini yaptı.

BELEDİYEDE İŞ BAŞI YAPACAK!

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Ayşe, gelen iş tekliflerinin ardından kararını verdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan gelen iş teklifi, Ekiz'in kariyerinde önemli bir adım atmasını sağladı. Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı gastronomi biriminde çalışma teklifini kabul eden Ekiz, bundan sonraki kariyerinde yeni bir yol çizmeye karar verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin resmi web sitesinde yayınlanan duyuruda, Ayşe’nin gastronomi biriminde çalışmaya başlayacağı ve aylık 40-45 bin lira arasında bir maaş alacağı belirtildi.

Ayşe, gelen iş tekliflerini değerlendirirken ailesinin yanına dönme kararıyla dikkat çekti. Ayşe yeni işi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul’dan 2 iş teklifi aldım. Bir de Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal, Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annemin ve babamın sağlık sorunları var.

Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi’nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Tabii ileride kendi dükkanımı da açmak isterim.” ifadelerini kullandı.