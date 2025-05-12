MasterChef Jürisi Mehmet Şef’in Restoranı gündemde: İşte yemek fiyatları

Haber Merkezi

Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu için hazırlıklar hızla devam ediyor.

Çekimlerin çoktan başladığını duyuran şef Somer Sivrikaya, sezonun başlangıç tarihi hakkında ise henüz net bir açıklama yapmadı.

Programın en dikkat çeken isimlerinden biri olan jüri Mehmet Yalçınkaya, kendi restoranında sunduğu özel menülerle de büyük bir ilgi görüyor.

Sosyal medya kullanıcıları, zaman zaman Mehmet Şef'in restoranındaki yemekleri ve fiyatları hakkında yorumlar yapıyor.

Bu kez, sosyal medya üzerinde bir kullanıcının yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

YEMEK FİYATLARINI AÇIKLADI

Mehmet Şef’in mekanından yapılan sosyal medya paylaşımları, gastronomi meraklılarını şaşkına çevirdi.

Paylaşılan fotoğraflarda, restoranda sunulan iki özel yemeğin fiyatları dikkatleri üzerine çekti.

Keşli Mantı'nın fiyatının 700 TL, Serseri yemeğinin 1550 TL olduğu öğrenildi.