MasterChef kim elendi? 17 Ağustos 2025 MasterChef’e veda eden yarışmacı…

Yeni sezonuyla büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Mavi takımın zayıf performansı nedeniyle birden fazla yarışmacı eleme adayı olurken, şefler yarışmacılardan kalamarla özenle hazırlanmış bir tabak yapmalarını istedi.

Yarışmacıların performansları değerlendirildikten sonra, sezonun ikinci elenen ismi belli oldu ve bir isim yarışmaya veda etti.

Peki, dün akşam MasterChef Türkiye’de elenen yarışmacı kim oldu?

17 AĞUSTOS 2025 MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef haftanın finalinde kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Eleme potasından ilk kurtulan Cansu oldu. İkinci isim İhsan, üçüncü isim ise Çağatay olarak belirlendi.

İkinci turun ardından yarışmaya veda eden isim, Merve oldu.