MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu...

ensonhaber.com
TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı.
MasterChef Türkiye'nin sıkı takipçileri yeni sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Her sezonuyla izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.
MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile MasterChef'in başlayacağı tarihi duyurdu.
Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? İşte o tarih...
Acun Ilıcalı duyurdu
MasterChef Türkiye yeni sezonuyla 14 Haziran Cuma 20.00’de TV8’de başlıyor.