MasterChef’e veda edan Muratcan ilk planını açıkladı! Hedefi şaşırttı…

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TV8 ekranlarının başarılı yarışma programlarından olan MasterChef yayınlandığı her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Her hafta bir yarışmacının veda ettiği MasterChef’te son elenen isim Muratcan Sural oldu. Mehmet şef Muratcan'ın elenmesinin ardından, "Sen usta- çırak ilişkisinde iyi yetişmiş bir gençsin. Çok saygılıydın bir kere. Vizyonun senin zaten bu ülkede kısa sürede bir yerlere geleceğini gösteriyor. Bu yarışmada da kendini ispatlamış oldun" ifadelerini kullanmıştı.

İddialı isimler arasında yer alan Muratcan yarışmadan ayrılmasının ardından planlarını açıkladı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Muratcan veda mesajıyla şaşırttı.

“BİR HAYAL BİTİYORSA YENİSİ BAŞLIYOR!”

Yarışmadan elenmesinin hemen ardından gelecek planları hakkında açıklama yapan Muratcan, "Buraya kadar gelmem de beni çok mutlu etti. İşletme kurmak istiyorum. Ufak bir askere gidip hemen geleceğim." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda sosyal medya platformu Instagram üzerinden bir veda mesajı yayınlayan Muratcan takipçilerini duygulandırdı.

Başarılı yarışmacı veda mesajında ise, “Bu büyük yolcuğumun sonuna geldim, bana buranın kattığı sayısız reçete, anı, ve büyük bi aileyle birlikte 4.5 kilo oldu. Günün sonunda belki yoluma burada devam edemiyorum ama kalbimin bir parçası hep burada, bu tezgahlarda, bu anılarda kalacak önce bi vatani görev sonrasında yapılması gereken hayaller. Unutmayın, bir hayal bitiyorsa bir yenisi başlıyordur, Hoşça kalın” sözlerine değindi.