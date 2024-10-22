MasterChef’in Beyza’sı kayak pozları ile büyüledi! O kareler beğeni yağmuruna tutuldu...

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TV8’in sevilen yarışma programlarından olan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef tüm heyecanıyla devam ediyor.

Neredeyse yayınlandığı her bölümle gündem olmayı başaran yarışmada hem başarısı hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alan Beyza Huri Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Sık sık jüriden beğeni alan Beyza, sosyal medyadan paylaştığı karelerle de takipçilerinden tam not almayı başarıyor. Son olarak kayak tatilinden kareler paylaşan Beyza görenleri hayran bıraktı.

İŞTE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULAN O KARELER...

kayak yaptığı anları paylaşan Beyza takipçilerini adeta mest etti. Beyza'nın kayak pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları "Güzel ve iddialı, düşemez hiç dillerden", "Büyülendim izlerken", "Tam bir star", "Çok güzelsin" gibi yorumlarında bulundu.