MasterChefler bu yöntemi kullanıyor: Limonu zestleyin, aromasını ikileyin... MasterChef'te yemeklerin üzerine birçok yarışmacının tercih ettiği limon, zest olarak ekleniyor. Limon zest yapmak merak konusu olurken, aromasına etkisi ise damakları çatlatıyor.

Editör: Yağmur Dinç

Limon, tatlılara hem asidik bir tazelik katar hem de tatları dengeleyerek diğer bileşenlerin lezzetlerini daha belirgin hale getirir. Ayrıca, limonun asidik yapısı tatlıların şekerliğini dengeler ve bazen kıvamlarını iyileştirebilir.

Son dönemde yemeklerin üstünde sıkça "limon zest" yöntemi kullanılmaktadır.

MasterChef'te de yarışmacıların denediği bu yöntem, aromayı ortaya çıkartmanın bir yöntemidir.

Peki; limon zest nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

ZEST NEDİR

Zest, tatlılara, keklere, kurabiyelere, tatlı soslara veya içeceklerinize aromatik bir dokunuş katmak için mükemmel bir malzemedir. Aynı zamanda yemeklere ve salatalara da lezzet eklemek için kullanılabilir.

Limon zest, limonun dış kabuğundan rendelenmiş ince parçacıklardır.

Tatlılara ve yemeklere aromatik bir lezzet katmak için kullanılır ve genellikle limonun doğal yağlarını içerir.

LİMON ZEST NASIL YAPILIR

Taze bir limon seçin ve iyice yıkayın. Limonun dış kabuğunu rendelemek için ince delikli bir rende kullanın.

Bir mikroplane (ince bir rendeye benzeyen alet) kullanarak daha ince ve eşit bir zest elde edebilirsiniz.

Rendelediğiniz limon zestini hemen kullanabilirsiniz ya da hava geçirmeyen bir kapta buzdolabında birkaç gün, derin dondurucuda ise birkaç ay saklayabilirsiniz.