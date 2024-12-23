MasterChef’te rekor! MasterChef’te ilk ceketin sahibi kim oldu?

Haber Merkezi

MasterChef’in 2024 sezonunda finale sayılı günler kala heyecan veren mücadeleler devam ediyor. Başarılarıyla isimlerini son altıya yazdırmayı başaran Erim, Kerem, Beyza, Eda, Semih ve Onur arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışıyor.

Bu altı kişinin arasından ceket almaya hak kazanacak olan 5 isim merak edilirken TV8 ekranlarının başarılı yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde ilk ceketi almaya hak kazanan yarışmacı belli oldu.

Dün akşam yayınlanan bölümün ardından seyirciler “MasterChef’te ilk ceketi kim kazandı?” sorusunun yanıtını arıyor. Peki, MasterChef’te ilk ceketim sahibi kim oldu?

REKOR KIRDI, CEKETİ KAZANDI

MasterChef'te iki turdan oluşan yarışmanın ardından en çok puan alan Kerem bu sezonun en yüksek puanına ulaşarak ilk ceketin sahibi oldu.

Bu senenin puan rekorunu kıran Kerem ilk etapta 21 ikinci etapta ise 30 puan alarak ilk ceketin sahibi oldu.