Haber Merkezi

TV8’in sevilen yarışma programlarından olan MasterChef yayınlanmaya başladığı günden bu yana gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Her hafta bir yarışmacının veda ettiği programda dün akşam ekranlara gelen eleme oyununda başarısız olan Hakan Dündar sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te yaşanan alışveriş listesi krizi sonrası Hakan ile Nigar arasında tansiyon yükselmişti.

Nigar'ın "Bu yapılmaması gereken bir şey olabilirdi o an hiç bunu düşünemedik" sözlerine inanmayan Hakan, "Komik geliyor bana. Gayet de isteyerek bilinerek yapılan bir şey" demiş ve aralarında gerginlik gündem olmuştu.

TEHDİT MESAJI ALMIŞTI!

Nigar ile yaşadığı gerginliğin ardından Nigar’ın eşi tarafından tehdit mesajı aldığını söyleyen Hakan gündemde büyük yankı uyandırmıştı.

Dün akşam ekranlara gelen eleme oyununun ardından en başarısız tabağı yaparak yarışmaya veda eden Hakan sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Yarışmadan elenmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımda destekçilerine ve Acun Medya’ya teşekkür eden Hakan Dündar, sitemlerini dile getirdi.

HAKAN’DAN SİTEM DOLU SÖZLER!

Teşekkürlerini dile getiren Hakan paylaşımının devamında sitem dolu sözlere de yer verdi. Hakan yaptığı paylaşımında, "Bazı olaylardan başından beri uzak durmaya çalıştım ancak üzerime yapıştırılan hırsız yaftası ve yöneltilen tehditler beni gerçekten yordu. Sosyal medyada yapılan hakaretler ve kadın düşmanı gibi oluşturulan yanlış algılar acımasızca" ifadelerini kullandı.