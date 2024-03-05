Matematik müfredattan kaldırıldı mı, değişti mi? İşte yeni müfredat 2024 Yeni müfredatı merak eden öğrenciler ve öğretmenler, matematik dersindeki değişiklikleri sorguluyor. Bu kapsamda, "matematik dersi kaldırıldı mı", "matematik müfredatı değişti mi" merak ediliyor.

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Türkiye'de eğitim sistemi yenileniyor...

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatta değişikliğe gidiyor.

Başta öğrenciler olmak üzere eğitim hayatındaki milyonlar yeni müfredatı merakla bekliyor. Bu konuda özellikle "matematik dersi" gündem oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak, yeni müfredatın detaylarına ilişkin konuştu.

"Matematik dersi kaldırıldı mı", "Matematik müfredatı değişti mi", "Matematikte hangi konular değişecek" soruları araştırılıyor.

Bakan Yusuf Tekin, "matematik müfredatından bazı konuların çıktığı" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peki, matematik dersi kaldırılacak mı? İşte detaylar...

Müfredat değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredata yönelik düzenlemelerin yeni eğitim öğretim yılına yetişeceğini bildirerek, "2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda." dedi.

Matematik müfredatı değişecek mi?

Sosyal medyada yer alan, "matematik müfredatından bazı konuların çıktığı" iddialarına ilişkin de Tekin, şunları kaydetti:

"Bunların hepsini, alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40'ı akademisyen. Gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar, buna göre değerlendiriliyor. Ortaöğretim müfredatında ne olmayacakla ilgili herkes bir şey söyleyebilir. Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak, çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak."