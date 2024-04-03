Matlaşan çatal kaşıkları 1 saat bekletin! Elmas gibi parlayacak... Uzun süre kullanılan çatal kaşık ve bıçaklar, ilk günkü parlaklığını kaybedebilir. Matlaşmış görüntü sizi rahatsız ediyorsa, bu yöntemi deneyebilirsiniz. İşte 1 saatte etkili formül!

ensonhaber.com

Zamanla kararan ve matlaşan çatal, kaşık ve bıçaklar canınızı sıkmasın.

Satın alınan her ürün gibi çatal kaşık takımları da bir süre sonra eskiyor ve ilk günkü güzelliğini kaybediyor.

Sofranızda elmas gibi parlayacak hale getirmek çok kolay.

Hem hijyen açısından hem de yeni alınmış gibi görünmesi için yapmanız gereken tek şey, 1 saatinizi ayırmak.

İşte formülü...

Çatal kaşık parlatma

Birinci olarak, karbonat ve sirke karışımı kullanılabilir. Karbonat ve sirke, doğal temizleyiciler olup, mutfak eşyalarının parlaklığını geri kazandırmaya yardımcı olmaktadır. Çatal ve kaşıklar bu karışıma batırılarak bir süre bekletilmeli ve ardından sıcak suyla durulanmalıdır.

İkinci yöntem, alüminyum folyo ve sıcak su kullanmaktır. Bir kap içerisine alüminyum folyo serilmeli, üzerine tuz serpilmeli ve üzerine sıcak su eklenmelidir. Ardından çatal ve kaşıklar bu suya batırılarak yaklaşık 30 dakika bekletilmelidir. Sonrasında çatal ve kaşıklar çıkarılmalı, iyice durulanmalı ve kurulanmalıdır.

Üçüncü olarak, tuz ve limon suyu da çatal ve kaşık parlatma işleminde etkili olabilir. Tuz ve limon suyu karıştırılarak bir macun kıvamına getirilmeli ve bu karışım çatal ve kaşıkların üzerine sürülmelidir. Bir süre bekledikten sonra, temiz bir bez veya süngerle silinmeli ve eşyalar iyice durulanarak kurulanmalıdır.