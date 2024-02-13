Maydanoz ve nişastayı karıştırın, cilt bakımlarını bırakın... TikTok’ta viral olan cilt bakım trendlerine bir yenisi daha eklendi. Rasoi Ghar adlı Tiktoker doğal kolajen içeren anti-aging krem tarifi paylaştı.

ensonhaber.com

Cilt bakımı konusunda yeni şeyleri denemeyi seviyorsanız, TikTok’ta trend olan cilt bakım ürünlerine bir şans verebilirsiniz.

TikTok kullanıcısı Rasoi Ghar (@lunasrasoighar), evde yapılan doğal kolajen içeren anti-aging krem tarifini takipçileriyle paylaştı.

Maydanoz, aloe vera, badem yağı gibi doğal bileşenlerin yanı sıra E vitamini gibi cilt sağlığı için faydalı olan vitaminler de sıkça kullanılan malzemeler arasında bulunuyor.

Rasoi Ghar, evde kolayca hazırlanabilen bu tarifin cildin genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Maydanoz kremi

Maydanozları yıkayın ve kaynatmak üzere tencereye alın. Yaklaşık 10-15 dakika kaynatın. Ardından maydanozları blender ile püre haline getirin ve süzgeçten geçirin.

Karışıma 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından kısık ateşte tekrar kaynatın.

Macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırmaya devam edin. Daha sonra bir kabın içerisine aktararak ılık hale gelmesini bekleyin.

İçerisine 1 yemek kaşığı badem yağı, 12-15 damla E vitamini ekleyin ve iyice karıştırın.

Taze aloevera jelinin içeriğini blenderdan geçirin.

Krem kıvamına gelen maydanoz karışımının içine 2 yemek kaşığı aloevera jeli ekleyebilirsiniz.

Karışımı buzdolabında bozulmadan 1 hafta bekletebilirsiniz.