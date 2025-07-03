Mayo rengine dikkat! Köpekbalıkları meğer ilk bu rengi fark ediyormuş

Tatil hazırlığı yapan birçok kişi rengarenk mayolar, bikiniler ve deniz şortlarıyla şıklık yarışı yaparken, uzmanlardan gelen dikkat çekici bir uyarı tatilcileri şaşkına çevirdi: Mayo renginiz, köpekbalıklarının dikkatini çekebilir!

Özellikle de göz alıcı bir sarı ton varsa üzerinizde, suda ‘görünmez’ olmak yerine tam tersine ‘parlayan bir hedefe’ dönüşebilirsiniz.

Popüler kültürde zaman zaman alay konusu edilen ama deniz biyologlarının ciddiyetle üzerinde durduğu “Yum Yum Yellow” kavramı, yeniden gündemde.

Bu tanım, özellikle parlak sarı gibi bazı tonların su altında çok daha görünür olduğunu ve köpekbalıkları dahil birçok deniz canlısı tarafından fark edilme olasılığının yüksek olduğunu ifade ediyor.

BU RENKLERDEN UZAK DURUN!

Görüşleri daha kontrasta bağlı olan köpekbalıkları, rengin kendisi değil, ortamdan ne kadar sıyrıldığını görürler. Bu nedenle mavi tonların hâkim olduğu deniz ortamında kırmızı, sarı ve turuncu gibi renkler dikkat çeken renkler arasında yer alıyormuş.

Eğer riski azaltmak istiyorsanız, uzmanlar mayo, bikini ya da şort tercihi yaparken lacivert, siyah, koyu gri gibi denizle uyumlu renkleri tercih etmenizi öneriyor. Bu renkler suda daha az göze çarparak köpekbalıklarının dikkatini çekme olasılığınızı düşürüyormuş.