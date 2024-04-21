MEB ABİDE uygulaması nedir, ne zaman 2024? Abide'nin amacı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE), adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ABİDE sınavı nedir, ne zaman yapılacak? İşte sınava dair detaylar...

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Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE), 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerindeki öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerileri ulusal düzeyde değerlendirmeyi amaçlayan bir araştırmadır.

Bu değerlendirme süreci, belirli dönemlerde gerçekleştirilir ve sonuçlar öğrenci başarısının analiz edilmesi, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve öğretim programlarının iyileştirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Bu kapsamda, 'ABİDE 2024 ne zaman yapılacak?' veya 'ABİDE sınavı nedir?' gibi sorular arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor.

Peki, ABİDE uygulaması nedir? Abide sınavı ne zaman 2024? İşte detaylar...

ABİDE nedir

Açılımı "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" olan ABİDE, Genel Müdürlüğümüz tarafından iki yıllık dönemler hâlinde; 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında kazanmış oldukları bilgi ve becerileri ulusal düzeyde değerlendiren bir araştırmadır.

ABİDE'nin amacı nedir

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması; 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gündelik yaşamda kullanabilme durumlarını gerçek yaşam senaryoları aracılığıyla eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri üzerinden ölçmektir. K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modeli gözetildiğinde bilişsel becerilerin yanında öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri de ABİDE araştırması kapsamında uygulanan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticisi anketleriyle ölçülmektedir.

ABİDE hangi okullarda uygulanmaktadır

ABİDE araştırması kapsamında geliştirilen başarı testleri ve anketleri, ülkemizde 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin bulunduğu örgün eğitim kurumlarında Nisan-Mayıs ayları içerisinde uygulanmaktadır.

ABİDE ne zamandan beri uygulanmaktadır

ABİDE izleme çalışması ilk olarak 2016 yılında 8. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yapılmıştır. 2018 yılında aynı alanlarda 4. ve 8. sınıflar düzeyinde yapılmıştır. Pandemi dolayısıyla 2020'de yapılması planlanan döngü 2022 yılına ertelenmiştir. ABİDE 2022 döngüsü, 4, 8 ve 10. sınıflar düzeyinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında yapılmıştır.

ABİDE'de hangi soru türleri kullanılmaktadır

ABİDE'de; çoktan seçmeli, çoklu seçim ve açık uçlu soru türleri kullanılmaktadır.

ABİDE'ye katılan okul ve şubelerin seçiminde hangi yöntemler kullanılmaktadır

ABİDE araştırmasına katılacak olan okul ve şubelerin seçim işlemi, Genel Müdürlüğümüz tarafından tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemiyle yapılmaktadır.

ABİDE nasıl uygulanmaktadır

Başarı testleri, kâğıt-kalemle; anketler ise elektronik ortamda uygulanmaktadır.

ABİDE'de anketler kimlere uygulanmaktadır?

Öğrenci anketi uygulamaya katılan öğrencilere; öğretmen anketi uygulamaya katılan şubenin branş öğretmenlerine ve okul anketi uygulamaya katılan okulun yöneticilerine uygulanmaktadır.

ABİDE 2024 ne zaman

ABİDE'nin 2024 uygulaması, 81 ilden yaklaşık 230 bin öğrencinin katılımıyla 21 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.