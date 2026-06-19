AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den "sorumlu hizmet" mesajı

İstanbul’un ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası olan Halkalı-Arnavutköy metro kesimi bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Böylece toplam uzunluğu 69 kilometreye ulaşan Gayrettepe-Halkalı Metro Hattı tamamen tamamlanmış oldu.

Tamamı yer altında inşa edilen hat, saatte 120 kilometreye varan işletme hızıyla Türkiye’nin metro sınıfındaki en uzun ve en hızlı hattı olarak öne çıkıyor.

1.5 MİLYON İSTANBULLUYA DOĞRUDAN ERİŞİM

Yeni etapla birlikte 22 kilometrelik hatta İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyon hizmet vermeye başladı. Bu gelişmeyle Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişi, İstanbul Havalimanı ve şehir merkezine raylı sistemle doğrudan ulaşım imkanına kavuştu.

Hat, mevcut toplu taşıma sistemleriyle kurduğu entegrasyon sayesinde ulaşım ağını daha da güçlendirdi. Halkalı istasyonunda Marmaray, Yüksek Hızlı Tren ve Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ile bağlantı sağlanırken; Kayaşehir’de M3, Olimpiyatköy’de M9 ve yapımı süren Halkalı Stadı bağlantısıyla M7 metro hattına aktarma yapılabilecek.

SEYAHAT SÜRELERİ DE KISALDI

Yeni hattın devreye girmesiyle seyahat sürelerinde de ciddi kısalma yaşanacak. Buna göre Halkalı ile İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakika, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakika ve Başakşehir Metrokent-Kağıthane arası 48 dakikaya düşecek.

Projede teknolojik altyapı açısından da dikkat çeken yenilikler bulunuyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli sinyalizasyon sistemi bu hatta kullanılırken, toplam 100 araçtan oluşan filonun 15 seti tam otomatik ve sürücüsüz olarak hizmet verecek.

ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN "SORUMLU HİZMET" PAYLAŞIMI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de açılış sonrası yaptığı paylaşımda, hattın İstanbul’un ulaşım yükünü hafifleteceğini belirterek, yatırımın şehre hayırlı olmasını diledi. Özdemir, yeni metro hattının “sorumlu hizmet anlayışının” bir göstergesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İstanbul bugün önemli bir yatırımla nefes aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın titizlikle hayata geçirdiği Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Medeniyetler şehri İstanbul, ciddiyet ve sorumlu hizmet anlayışıyla, çağının ihtiyaçlarına cevap veren yatırımlara kavuşmaya devam edecek. Hayırlı olsun İstanbul!"”