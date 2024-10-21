MEB açıkladı: İstanbul’da ders saatleri kaç dakika oldu? Dersler kaçta başlayacak?

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İstanbul'da 2024 yılı itibarıyla okul ve ders saatleri, veliler ve öğrenciler arasında en çok merak edilen konular arasında.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm il valiliklerine okullardaki derslerin başlama ve bitiş saatleri hakkında genelge gönderdi. Bu genelgede, valiliklerin ders saatlerini belirlemedeki yetkileri vurgulandı.

İstanbul Valiliği, genelgeye yanıt olarak ders saatlerinde değişiklikler yaptığını açıkladı.

Peki, İstanbul’da ders saatleri kısaldı mı? Kaç dakika oldu?

DERS SAATLERİ KISALDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde, İstanbul'daki ikili eğitim yapılan okulların ders saatlerinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, tekli eğitim uygulaması yapılan Adalar, Bakırköy, Şile, Şişli ve Tuzla ilçeleri dışındaki 34 ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders süreleri geçici olarak 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi.