MEB-AGS başvuruları başladı mı? MEB-AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) katılım sağlayacak öğretmen adayları tarafından sınava dair araştırmalar hız kazanmış durumda.

Öğretmen adayları söz konusu sınavın başvuru tarihi konusundaki meraklı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğretmen adayının ilk kez katılım sağlayacağı sınavın başvurularının başlayacağı tarih odak noktası haline gelmiş durumda.

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan sınavın 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleşecek ve AGS’de 50 ÖABT ise 50 soru yer alacak. Peki, 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek.

2025 AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) başvuruları, 8 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.