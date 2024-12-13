MEB AGS sınavı: 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları nasıl olacak?

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2025’te ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS), 13 Temmuz’da gerçekleştirilecekken sınav hakkında ki detaylar oldukça merak ediliyordu.

Binlerce öğretmen adayının önümüzdeki yıl ilk kez gireceği Akademik Giriş Sınavı (AGS) 2025 için özellikle konu dağılımları hakkında araştırmalar devam ediyor.

Öğretmen adaylarının merakla beklediği konu dağılımı ve sınav formatı detayları geçtiğimiz gün belli oldu. Peki, Akademik Giriş Sınavı (AGS) konu dağılımları nasıl olacak?

2025 AGS KONU DAĞILIMLARI BELLİ OLDU MU?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği konu dağılımlarında, Geometri ve Dil Bilgisi soruları tamamen kaldırıldı. Geometri ve Dil Bilgisi yerine, belirlenen konu ve soru sayısı dağılımı şu şekilde olacak:

Türkçe (Sözel Yetenek): 15

Matematik (Sayısal Yetenek): 15

Tarih: 10

Coğrafya: 8

Eğitimin Temel Kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi: 24

Mevzuat: 8

2025 pedagojik formasyon süreci hakkında nihai karar henüz açıklanmamış olsa da, mevcut düzenlemeler ve yapılan açıklamalar, bu programın yerini yeni bir öğretmenlik eğitimi modelinin alacağını gösteriyor. MEB ve YÖK, öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor.