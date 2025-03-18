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MEB bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu?

MEB bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlkokul ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak öğrenci ve veliler tarafından sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı yakın markaja alındı. Peki, MEB bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu?