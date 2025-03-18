MEB bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul ve ortaokul öğrencileri için her yıl düzenlenen İlkokul ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için meraklı bekleyiş sürüyor.
Bu yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınavı, Nisan ayında gerçekleştirilecek.
3 Mart 2025 tarihinde başvuruları tamamlanan sınav için sayılı günlerin kalmasının ardından veli ve öğrencilerin gündeminde sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı yer alıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da yapılacaktır.
Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.