MEB duyurdu: O öğrenciler sınava girmeyecek! Ülke genelinde muaf tutulacaklar

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul ve lise öğrencileri için 24-28 Mart tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen ortak sınav maratonu başladı.

Türkiye genelindeki eğitim kurumlarında eş zamanlı olarak uygulanacak bu sınavların soruları, okul yöneticileri tarafından MEBBİS platformu üzerinden erişime açılacak.

Eş zamanlı olarak başlatılan ortak sınav sürecinde o öğrenciler ise sınavlardan tamamıyla muaf tutuldu.

Ortaokul ve liselerde eğitim gören o öğrenciler 24-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ortak sınavlara katılım sağlamayacak.

ÖZEL SINAV HAZIRLANACAK

MEB bünyesinden hizmet veren ortaokul ve liselerde eğitim gören kaynaştırma öğrencileri 24-28 Mart haftasında uygulanan ortak sınavlardan tamamıyla muaf tutulacak.

Özel eğitim gereksinimi olan bu öğrenciler, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) çerçevesinde kendilerine özel olarak hazırlanmış sınavlara girecek.

Bu düzenleme, sınav sürecinin her öğrenci için eşit ve adil olmasını sağlamayı amaçlıyor. Öğrenciler ve veliler, sürecin nasıl işleyeceğine dair detaylı bilgilendirmeyi okullarından alabilecek.